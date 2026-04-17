Združenie ekológov EKOS v sobotu 18. apríla od 10. hodiny v kaviarni Pod lipami organizuje Jarné detské dielne.
Aj tento rok sa Združenie ekológov EKOS vynasnažilo pripraviť kreatívne pobavenie pre deti a mládež. Pre účastníkov sú pripravené rôzne dielne. Zamerali sa predovšetkým na rozvíjanie ekologického povedomia a bližšieho vzťahu s prírodou.
Medzi dielňami, ktoré aktivisti pre deti pripravili, sú aj dielne pikírovania a presádzania rastlín, ukážky spôsobov štepenia, bude aj čítacia dielňa, tiež práca s kolážovým papierom, vyfarbovanie kamienkov a carving – vyrezávanie do plodov. Program je koncipovaný tak, aby spojil zábavu s učením a bol prispôsobený rôznym vekovým kategóriám.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v sále kaviarne Pod lipami.