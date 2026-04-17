Prezident Srbska Aleksandar Vučić absolvoval včera telefonický rozhovor s námestníkom ministra zahraničných vecí USA Christopherom Landauom o bilaterálnej spolupráci, energetike, regionálnej stabilite a aktuálnych geopolitických pomeroch. Hovorili aj o výzvach v energetickom sektore vrátane fungovania spoločnosti NIS, a to s cieľom zachovať bezpečnosť a predvídateľnosť trhu.
V súvislosti s regionálnym a globálnym vývojom prezident uviedol, že zachovanie mieru a stability je jedným z imperatívov pre ďalší rozvoj a pokrok regiónu západného Balkánu, ako aj širšieho medzinárodného prostredia.
„Som presvedčený, že Srbsko a USA budú pokračovať v rozvíjaní strategického partnerstva prostredníctvom otvoreného a kontinuálneho politického dialógu,“ uviedol prezident Vučić.