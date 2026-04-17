Prvý podpredseda vlády a minister financií Srbska Siniša Mali pokračoval v pracovnej návšteve Washingtonu účasťou na zasadnutí MMF a Svetovej banky.
Po stretnutiach s predstaviteľmi MMF uviedol, že Srbsko úspešne absorbovalo energetický šok tým, že bremeno vysokých cien ropy nepresunulo na občanov, ale štát zasiahol znížením akcíz. Podľa jeho slov toto rozhodnutie podporilo stabilitu ekonomiky a životnej úrovne.
MMF do budúcna odporúča zamerať pomoc na najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Mali zároveň vyzdvihol investície do umelej inteligencie ako strategickú výhodu pre ďalší rast Srbska.
„Vo svete sa to považuje za obrovskú výhodu a nesmiernu šancu na ďalší zrýchlený rozvoj, pričom Srbsko už v tomto smere podniklo významné kroky,“ zdôraznil Mali.