Od 20. do 27. apríla 2026 sa v spišskom regióne stretnú insitní maliari z Kovačice, aby spoločne tvorili na jednom z najkrajších miest Slovenska.
Počas týždňa sa prepoja dve svetové dedičstvá UNESCO – historický Spiš a kultúrne dedičstvo kovačickej insity.
Plenéru sa zúčastnia insitní maliari z Kovačice: Zuzana Vereská, Nada Koreňová, Marína Petríková, Ivana Svetlíková, Pavel Cicka, Pavel Hajko, Ján Glózik, Ján Žolnaj a Štefan Varga. Z Padiny sa predstavia Anna Kotvášová, Juraj Lavroš a Pavel Povolný-Juhás.
Organizátorom podujatia je Regionálne centrum pre západný Balkán. Partnermi projektu zo Slovenska sú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Regionálny úrad školskej správy v Košiciach a Spojená škola (Spišská Nová Ves). Zo Srbska sú partnermi Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Kovačica a Galéria insitného umenia v Kovačici.