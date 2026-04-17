Gymnázium Mihajla Pupina bolo hostiteľom obecnej atletickej súťaže pre základné a stredné školy, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 16. apríla.
Medzi gymnazistami si postup do okresného kola vybojovali Danilo Matić a Milica Pečenicová v behu na 100 m, Nikola Vuksić na 400 m, Zorica Međová a Simon Borbelj v behoch na 800 a 1 000 m.
V skoku do diaľky postúpili Egor Ropalo a Alexandra Ivkovićová, v skoku do výšky Todor Mataruga. Vo vrhu guľou sa najlepšie umiestnili Simon Suchánek a Dionis Prvu, pričom úspešná bola aj štafeta v zložení Vuksić, Matić, Prvu a Bovdiš.
Zo základných škôl si víťazstvá odniesli Sofia Domovská v behu na 60 m, Martin Babka v behu na 60 m chlapcov, Aleksandra Garaševićová, Monika Munćanová a Nemanja Gluvakov v behu na 100 m, ako aj Filip Perić, Kalina Babková a Veljko Ređaj v behu na 300 m.
V behu na 600 m zvíťazili Stanislava Marušníková, Luka Cekić a Tijana Haníková, zatiaľ čo v behu na 800 m najlepším sa stal Damián Meliš.
V technických disciplínach sa na najvyšší stupienok postavili Lena Andrićová a Luka Petrov, Tamara Kuľová a Dávid Dišpiter v skoku do diaľky, Dária Poničanová, Viktor Gajić, Nikolina Novaková a Viktor Marušník vo vrhu guľou, ako aj Anja Lazićová, Martin Husárik, Nikolina Uvtićová a Nemanja Radosavljević v skoku do výšky.
V štafetovom behu medzi dievčatami zvíťazilo družstvo Kovačice v zložení Ksenija Filková, Kalina Babková, Iva Lotina a Milica Petrovová, zatiaľ čo medzi chlapcami triumfovala štafeta z Debeljače.