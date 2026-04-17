Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali sa zúčastnil recepcie v rezidencii veľvyslanca Srbska vo Washingtone, kde sa konala propagácia Medzinárodnej špecializovanej výstavy Expo 2027, ktorú bude hostiť Srbsko.
Na recepcii pre viac ako 250 hosťami včera večer Mali pozval najväčšie svetové spoločnosti, aby sa zúčastnili Expo a podieľali sa na jeho ďalšom pokroku a urýchlenom rozvoji prostredníctvom spolupráce so Srbskom.
Pred viac ako 30 veľvyslancami, vysokými predstaviteľmi americkej administratívy, Ministerstva zahraničných vecí, Kongresu a Senátu, ako aj amerického Ministerstva obchodu a Ministerstva financií, povedal, že Srbsko bude budúci rok centrom sveta. Pripomenul, že spoločnosť Archer z Kalifornie na výstave Expo v Belehrade predstaví lietajúce demo taxíky a že spoločnosť CISCO je druhým najväčším sponzorom podujatia.
Ako povedal, svoju účasť na výstave Expo 2027 doteraz potvrdilo 137 krajín a bude to podľa jeho slov najväčšia špecializovaná výstava v histórii špecializovaných veľtrhov.
Americký komisár pre Expo 2027 v Belehrade Gavin Wax, ktorý je zároveň vedúcim kancelárie námestníčky ministra pre verejnú diplomaciu Sarah Rogersovej, poznamenal, že je ohromený veľkým nasadením vlády Srbska pri organizácii výstavy Expo.
„Náš námestník štátneho tajomníka čoskoro odcestuje do Belehradu, aby podpísal dohodu o účasti, ktorá zdôrazní náš spoločný záväzok k úspechu Expa pre obidve krajiny,“ poznamenal Wax.
Na recepcii sa prihovorili aj srbský veľvyslanec vo Washingtone Dragan Šutanovac a poradca pre Expo 2027 Dušan Borovčanin.
Zdroj: srbija.gov.rs