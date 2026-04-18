Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedović Handanović včera uviedla, že Úrad pre kontrolu zahraničného majetku (OFAC) Ministerstva financií USA predĺžil licenciu na prevádzku spoločnosti Naftový priemysel Srbska (NIS) do 16. júna.
Zároveň oznámila, že v sobotu navštívi Belehrad najvyššie vedenie spoločnosti MOL a od utorka budú prítomné aj operatívne tímy, aby prerokovali všetky detaily týkajúce sa prevzatia ruského podielu v
NIS-e. Ministerka uviedla, že to znamená skoré obnovenie prevádzky rafinérie na maximálnu kapacitu, konkrétne spracovanie 11 000 až 12 000 ton surovej ropy denne, a že NIS bude pokračovať v zásobovaní trhu.
Dodala, že predĺženie licence o 60 dní je oveľa lepšie než predchádzajúce 30- dňové obdobie, pretože to umožňuje dohodnú a dopraviť do Pančeva väčšie množstvo surovej ropy. Podľa jej slov MOL pokračuje v rokovaniach s Gazprom Neft na jednej strane a so srbskou stranou na strane druhej.
Minister financií Siniša Mali spresnil, že delegácia MOL-u príde už budúci utorok, aby dokončila rozhovory so srbskou vládou o akcionárskej zmluve.
Licencia na rozhovory týkajúce sa potenciálnych zmien vo vlastníckej štruktúre spoločnosti bola predĺžená do 22. mája 2026.
Zdroj: RTV Vojvodiny