V piatok bola dohraná regulárna časť tohtoročnej súťaže v rámci basketbalovej EuroLeague. Už skôr bolo známe, že bez šance na postup do eliminačných kôl zostal belehradský Partizan, ktorý skutočne na európskej scéne má za sebou veľmi zlú sezónu. V jednotlivých momentoch to skutočne bolo príliš slabo, keď čierno-bieli dosahovali katastrofálne výsledky a prehrávali aj s viac ako tridsaťbodovým mankom. Záver bol o štipku lepší, takže Belehradčania uzavierajú tohtoročné vydanie so skóre 16 triumfov a 22 prehier, čo stačilo len na skromné 15. miesto.
Z druhej strany Crvena zvezda postúpila do play-in, a to z poslednej pozície, ktorá postup garantovala, čiže z 10. miesta. Boli časti sezóny keď červeno-bieli boli oveľa vyššie a hrali v dobrej forme, ale napokon aj postup do vyraďovacích kôl je predsa zhodnotený ako úspech.
Crvena zvezda v poslednom kole regulárnej časti za chotárom prehrala proti madridskému Realu, ale jej v tom stretnutí eventuálny triumf mohol priniesť priaznivejšiu pozíciu pred play-in. Takto Belehradčania nemajú právo na chybu a ak sa chcú dostať do play-off, musia za chotárom dosiahnuť dva triumfy.
Ide totiž o to, že Zvezda ako celok z 10. miesta v play-in zohrá jeden zápas s Barcelonou za chotárom. Víťaz postúpi do druhého kola play-in, neúspešný klub bude eliminovaný.
Celky z miest 7 a 8 zohrajú navzájom. Sú to Panathinaikos a Monaco. Duel je na programe v Aténach a víťaz postupuje do play-off a rivalom mu bude klub z druhého miesta tabuľky, a je to Valencia.
Potom porazený zo stretnutia Panatihinaikos – Monaco vystúpi proti lepšiemu zo stretnutia Barcelona – Crvena zvezda. Hrať sa tiež bude iba jeden zápas a lepší z toho duelu potom smeruje v play-off na prvé mužstvo regulárnej časti a je to Olympiakos.
Najprv play-in, a potom aj play-off
Ostatné páry play-off, čiže štvrťfinále sú známe. Zohrajú ešte Fenerbahce Istanbul – Žalgiris, tiež Real Madrid – Hapoel Tel Aviv. Avšak vo štvrťfinále je už situácia iná a na rozdiel od play-in, v ktorej rozhoduje jediný zápas, v play-off sa víťazom stane celok, ktorý prvý dosiahne tri výhry. Na rozdiel od niektorých sezón v minulosti, v tejto v podstate ani jeden celok nebol absolútne dominantný.
Dokonca aj Olympiakos ako prvý po skončení regulárnej ligy uzavrel túto fázu so skóre 26 : 12. To znamená, že grécke družstvo prehralo fakticky v tretine zohraných stretnutí, čo je veru nie málo.
Zápas Barcelona – Crvena zvezda v rámci play-in je na programe už v utorok a v ten istý deň zohrajú aj Panathinaikos a Manaco.
Potom druhé kolo play-in bude na programe 24. apríla. Play-off odštartuje 28. apríla prvými zápasmi a trvať najdlhšie bude do 13. mája, a to v prípade, že sa budú hrať rozhodujúce piate duely. Potom už pred nami bude iba záverečný turnaj, čiže Final Four, ktorý sa tohto roku bude konať v Aténach.
Semifinále sa hrať bude 22. mája, potom duel o tretie miesto, ako aj veľké finále na programe budú 24. mája. Titul obhajuje turecké Fenerbahce, ktoré vlani vo finále v Abú Zabí porazilo Monaco. Na F4 vlani ešte hrali aj grécke tímy Olympiakos a Panathinaikos.