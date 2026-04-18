Združenie športových rybárov Karas v Báčskom Petrovci aj tohto roku, keď oslavujú 70 rokov od založenia, ako aj dlhý rad rokov do minulosti, organizujú školu rybolovu pre mladučkých záujemcov.
Školu rybolovu v spolupráci so Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci začínajú prieskumom o záujme. A toho ani tohto roku nechýbalo.
Najprv chystajú teoretickú časť, kde mladých adeptov chytania rýb zoznamujú s tými základnými pojmami. Učia, aké ryby existujú, ako sa nastavujú rybárske systémy, ale ich upozorňujú aj na to, že treba chrániť prírodu a svoje okolie.
Uplynulú sobotu mali teoretickú časť rybárskej školy, ktorá bola zároveň prípravou na to, čo nasleduje. Sú to dve kolá rybolovu smerom k ich súťažnej trati na kanáli.
So školou rybolovu pokračovali aj dnes ráno pri rybárskej chate. Zoskupilo sa tu viac ako 40 mladých začínajúcich rybárov, boli tu aj ich rodičia a súrodenci a zase si obnovili vedomosti. Potom aktivisti v petrovskom rybárskom klube im rozdelili vedrá, návnadu a prúty a po prvýkrát aj samostatne deti išli na pretekársku dráhu, aby sa pokúsili niečo uloviť. Keď niečo nevedeli, stačilo len zdvihnúť ruku a ochotní aktivisti prišli k nim, ukázali im, ak bolo treba aj zaviazali nový háčik, nastavili
plavák a pomohli aj pri iných drobnostiach, aby žiaci dostali chuť a aby si užili rybačku.
Po týchto prvých skúsenostiach pri vode aktivisti ZŠR Karas pre nich pripravili aj občerstvenie a v súťaži budú pokračovať aj v nasledujúcu sobotu, keď sčítajú ich úlovky a vyhlásia aj najúspešnejších tak v rámci nižších ročníkov, ako aj tých vyšších.