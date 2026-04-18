1506 – pápež Július II. položil základný kameň stavby chrámu svätého Petra v Ríme.
1857 – vo Zvolenskej Slatine sa narodila spisovateľka Terézia Vansová, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre.
1867 – Turci odovzdali kľúče Belehradu a ďalších miest srbskému kniežaťu Mihailovi Obrenovićovi. Bol to posledný akt v dlhom procese politického oslobodenia vtedajšieho Srbského kniežatstva spod tureckej nadvlády.
1872 – narodila sa srbská maliarka Beta Vukanovićová, ktorá počas 80. rokov namaľovala veľké množstvo olejomalieb, akvarelov, kresieb a ako pedagogička ovplyvnila generácie srbských maliarov.
1946 – zanikla Spoločnosť národov, nahradila ju Organizácia spojených národov.
1947 – v Bratislave bol popravený prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso.
1951 – v Paríži podpísali zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.
1955 – zomrel Albert Einstein.
1980 – Južná Rodézia sa stala 50. nezávislou krajinou v Afrike pod názvom Zimbabwe.
1993 – Bezpečnostná rada OSN uvalila sankcie na Spolkovú republiku Juhosláviu, najťažšie v histórii OSN.