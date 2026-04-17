Ministerka práce, zamestnanosti, veteránskych a sociálnych vecí Milica Đurđevićová-Stamenkovská dnes vyhlásila, že ministerstvo v rámci verejnej diskusie o návrhu zákona o rodičoch opatrovateľoch navrhne, aby sa príspevok pre týchto rodičov vo výške 65 000 dinárov valorizoval v súlade s rastom priemernej mzdy. Cieľom je zabrániť tomu, aby príjem rodičov opatrovateľov klesol pod úroveň minimálnej mzdy.
V súvislosti s verejnou diskusiou o návrhu zákona o rodičoch opatrovateľoch, ktorá sa začína dnes, Đurđevićová-Stamenkovská uviedla, že ministerstvo taktiež navrhne nové opatrenie pre neúplné rodiny. „Ak má osamelý rodič dve deti, ktoré sú poberateľmi zvýšeného príspevku na opateru inou osobou, malo by sa umožniť, aby sa opatrovateľom druhého dieťaťa stala ďalšia osoba, konkrétne príbuzný,“ povedala.
Ministerka zdôraznila, že neúplné rodiny nesmú byť diskriminované. Poukázala na to, že návrh zákona o rodičoch opatrovateľoch v prípade úplných rodín umožňuje, aby si obidvaja rodičia uplatnili právo na status rodiča opatrovateľa, ak majú dve deti so zdravotným postihnutím, ktoré poberajú príspevok na opateru.