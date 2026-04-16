Počas apríla a mája členovia Volejbalového klubu Kulpín sa pripravujú na medzinárodný volejbalový turnaj v mestečku Sint Anthonis v Holandsku, na ktorom majú pravidelnú účasť od roku 2017 a ktorý sa tento rok uskutoční od 21. do 25. mája.
Ide o jeden z najstarších a najväčších volejbalových turnajov v Európe, ktorý zahŕňa súťaže v rôznych vekových kategóriách, ako aj festivalovú časť s bohatým sprievodným programom. V tomto roku sa uskutoční 68. ročník volejbalového turnaja v Sint Anthonis.
Na plagáte tohtoročného turnaja v Sint Anthonis je fotografia Duška Babića, člena VK Kulpín.