Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes pri príležitosti výročia práce vlády zdôraznil, že boli dosiahnuté konkrétne pokroky a že činnosť vlády bola zameraná na veľké systémové otázky s priamym významom pre občanov, a nie na dennú politiku.
„Výročie práce vlády je príležitosťou na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a zodpovedné posúdenie toho, čo bolo v predchádzajúcom období urobené, kde boli dosiahnuté konkrétne pokroky, ale aj kde sa mohlo a malo urobiť viac. V čase veľkých globálnych výziev, ale aj zložitých vnútorných okolností, vláda zostala pevne orientovaná na zachovanie stability Srbska, realizáciu reforiem a posilňovanie jej medzinárodného postavenia. Funkciu predsedu vlády som prevzal v mimoriadne ťažkom období, keď bola spoločnosť hlboko rozdelená a vysoké školstvo čelilo blokádam, čo ďalej komplikovalo celkové spoločenské a inštitucionálne prostredie,“ povedal premiér Macut a zdôraznil, že napriek tomu pozornosť vlády bola venovaná hospodárstvu, zdravotníctvu, školstvu, sociálnej politike a medzinárodnej spolupráci s jasným cieľom, aby sa konkrétne pokroky prejavili v každodennom živote občanov.