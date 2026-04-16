Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász a predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes absolvovali pravidelné stretnutie, na ktorom diskutovali o pokračovaní podpory projektov v mestách a obciach vo Vojvodine.
Zhodnotili, že investície realizované s podporou pokrajiny napredujú dobre. Zhodli sa, že investície do ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja turizmu patria medzi kľúčové priority, vzhľadom na mimoriadny turistický potenciál Vojvodiny, ktorý z roka na rok zaznamenáva rastúci podiel na celkovej hospodárskej aktivite.
Predsedníčka Gojkovićová zdôraznila, že Vojvodina sa v posledných rokoch čoraz viac profiluje na turistickej mape Európy, čo priamo prispieva k rozvoju malých a stredných podnikov, vytváraniu nových pracovných miest a celkovému ekonomickému rastu turistických destinácií aj celej pokrajiny.
Počas stretnutia sa diskutovalo aj o aktuálnych témach v práci pokrajinskej administratívy, nadchádzajúcej schôdzi Zhromaždenia AP Vojvodiny, ako aj o organizácii spoločnej konferencie v spolupráci s Národným zhromaždením Republiky Srbsko.