Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku pozýva všetkých priaznivcov hudby, spevu a národných obyčají na slávnostný Celovečerný program šafárikovcov. Od 19.30 h sa v priestoroch spolku predstavia členovia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika, ktorí sú známi svojou vysokou umeleckou úrovňou a vernosťou k tradíciám.
Návštevníci sa môžu tešiť na pestrú paletu vystúpení, ktoré rozprúdia atmosféru a spoja generácie milovníkov slovenskej kultúry, ktorí si chcú vychutnať kvalitu a energiu v podaní šafárikovcov.
Zdroj: Slovenský kultúrno osvetový spolok – SKOS v Erdevíku