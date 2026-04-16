Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dragan Glamočić včera v rozhovore s ministrom ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva Gruzínska Davidom Songulashvilim zhodnotil, že spoločné vystúpenia Srbska a Gruzínska na väčších trhoch by prispeli k lepšiemu postaveniu obidvoch krajín na medzinárodnej scéne.
Glamočić, ktorý privítal Songulashviliho v pavilóne Wine Vision by Open Balkan na okraji veľtrhu Vinitaly vo Verone, zdôraznil, že bilaterálna hospodárska spolupráca je už teraz na vysokej úrovni, ale že existuje priestor na jej ďalšie zlepšenie.
„Naše poľnohospodárske sektory sa dopĺňajú a spája ich množstvo podobností, jednou z nich je kultúra vína,“ povedal a pripomenul, že Gruzínsko je krajina s dlhoročnou tradíciou vo vinárskom úseku a špecifickými metódami výroby vína.
Songulashvili informoval, že sa na stretnutí diskutovalo o ďalšom zlepšení vzťahov a posilnení spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, pričom zdôraznil, že výmena skúseností vo vinárskom priemysle a vzájomná propagácia domácich vín má pre obidve krajiny veľký význam.
