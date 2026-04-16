Ďalšie aprílové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane je záber zo spomienkovej príležitosti k 85. výročiu hrdinskej smrti poručíka armády Kráľovstva Juhoslávie Božidara Žugića v Hložanoch.
V úvodnej rubrike Týždeň sa okrem iného nachádza aj prehľad aktivít prezidenta Srbska, je tu aj príspevok z podujatia v Hložanoch. V Báčskom Petrovci plánujú vystavať nové cesty v priemyselnej štvrti, štát znovu podporuje projekty na zlepšenie energetickej efektívnosti, zatiaľ čo Svetový deň Rómov oslávili aj v Petrovci a v Starej Pazove. V Hajdušici usporiadali večierok na počesť významných osobností.
Na stranách rubriky Naše dediny sa medziiným píše o karaváne oldtimerov v Kovačici, slávnosti konfirmácie v Petrovci, ako aj o veľkonočných bohoslužbách v Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kysáči. V Aradáči mladá generácia oživuje tradíciu oblievačiek, v Kulpíne sa konal 18. ročník podujatia Veľká noc bola v Kulpíne, v Padine usporiadali Veľkonočný jarmok a v Starej Pazove humanitárny blší trh.
V rubrike Kultúra sú príspevky z dielne v Knižnici Štefana Homolu, výstavy Španielski majstri v Galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove, zasadnutia hložianskych matičiarov. Je tu aj vyhodnotenie 31. ročníku festivalu DIDA, na ktorom boli medzi najúspešnejšími Selenčania.
V prílohe Mozaika si čitatelia môžu prečítať príspevok z divadelného života v Kysáči a sú tu aj Drobničky k 280. výročiu osídlenia Petrovca a Drobničky z dejín Kulpína.
V športovej rubrike sú futbalové a volejbalové príspevky a nechýba ani reportáž o džudo klube založenom na začiatku tohto roku v Petrovci.
Na záverečnej obálke sú zábery z konfirmačných slávností v cirkevných zboroch v Petrovci a v Padine.