V konkurencii o šampiónsky titul v Európe v elitnej Champions League už zostali iba štyri celky. Aktuálny výherca Paris-Saint Germain, anglický Arsenal Londýn, španielsky Atlético Madrid a nemecký gigant Bayern Mníchov.
Možno konštatovať, že sme v sezóne 2025/2026 sledovali jedno zo zaujímavejších štvrťfinále v dejinách tejto súťaže. Zápasy boli dynamické, plné napätia a zvratov. Táto konštatácia sa predovšetkým vzťahuje na dvojzápasy Atlético Madrid – Barcelona a Bayern Mníchov – Real Madrid.
V dueloch Arsenalu a Sportinga stačil jeden gól, ktorý rozhodol o víťazovi. Bol dielom Kaia Havertza, krídelníka Gunners, v nadstavenom čase lisabonského stretnutia.
Odvetný zápas v Londýne sa skončil bezgólovou remízou, čo stačilo na to, aby Arsenal postúpil. Udialo sa tak prvýkrát v dejinách, že tento anglický klub dvakrát zaradom vystúpi v semifinále Ligy majstrov.
Eventuálny triumf v tejto súťaži je prakticky pre Gunners a pre ich trénera Mikela Artetu nevyhnutný, keďže, ako je to skôr už aj spomenuté, mali šancu uspieť vo všetkých súťažiach, v ktorých nastúpili, ale im to najprv nevyšlo v anglických pohároch a pri konci sezóny výrazne začali spomaľovať aj v Premiér lige.
Náskok pred prenasledovateľmi a predovšetkým pred Manchestrom City sa drasticky znížil, hráči sú už pomaly aj v panike a v takom ovzduší je určite nie ľahko pôsobiť. Preto sa Arsenal určite maximálne sústredí na prípravu semifinále Ligy majstrov, v ktorom určite bude mať peknú šancu dosiahnuť triumf.
Rivalom im je Atlético Madrid, klub, proti ktorému v ligovej fáze v treťom kole doma vyhrali až 4 : 0. Samozrejme, odvtedy uplynulo niekoľko mesiacov a nie je rovnaká situácia.
Atlético Madrid sa bude snažiť využiť svoju šancu a do plachiet mu hrá aj skutočnosť, že vo štvrťfinále eliminovali favorizovanú Barcelonu.
Odvetný duel v Madride bol veľmi zaujímavý. Po tom, čo sa Barca rýchlo ujala vedenia 2 : 0 a zmazala manko, sa zdalo, že Katalánci zápas úplne otočia. Atlético však, hrajúc svoju hru, najprv skórovalo a následne si udržalo pozitívny výsledok. V semifinále vystúpia prvýkrát po sezóne 2016/2017 a nijako by sme ich nemali podceňovať.
Druhé semifinále, podľa mien, bude ešte väčším klasikom. Zohrajú aktuálny majster Champions League PSG a mníchovský Bayern. PSG rutinovane, dvakrát výsledkom 2 : 0 porazil vo štvrťfinále Liverpool a zaslúžene sa znovu dostal medzi štyri najlepšie celky. Z druhej strany len potvrdil veľkú krízu v Liverpoole a poslal ešte niekoľkých futbalistov na transfer zoznam a definitívne dal najavo, že sa v radoch Reds pripravuje veľká úprava kádra na nadchádzajúcu sezónu. Francúzky veľkoklub poháňaný financiami z Kataru sa však konečne etabloval ako seriózny orgán.
V tíme už nemajú také hviezdy ako skôr (Messi, Ibrahimović, Neymar, Mbappé a ďalší), ale sú tu kvalitní hráči, ktorí prinášajú výsledky.
V stretnutiach s Bayernom je ťažko oceniť, ako to dopadne, aj keď sa zdá, že PSG bude favoritom. Bavori prekonali Real Madrid, vyhrali dvakrát za týždeň, čo nie je ľahko.
Real v odvetnom dueli mal vo vrecku predĺženia, ale potom nepotrebný ťah Camavingu tomuto hráčovi priniesol červenú kartu, po ktorej Bayern najprv vyrovnal a v nadstavenom čase aj triumfoval 4 : 3. Predsa zvlášť v mníchovskom stretnutí boli viditeľné jednotlivé praskliny v bavorskom družstve, čo by PSG mohol trestať.
Prvé semifinálové duely sú na programe 28. a 29. apríla a revanš sa bude hrať 5. a 6. mája. Dovtedy aj kluby zo semifinále vo svojich ligách zohrajú niekoľko zápasov a už bude jasnejšie, aj akú situáciu budú mať v domácich majstrovstvách.