V dňoch 12. až 14. apríla sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom uskutočnil ďalší ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej.
Podujatie nesie meno Aničky Jurkovičovej, prvej slovenskej ochotníckej herečky, a je venovaný podpore divadelného umenia, tvorivosti a prezentácii umeleckých osobností. Súčasťou programu bolo slávnostné otvorenie festivalu, uvedenie do Siene slávy a udelenie ocenenia Kvet Tálie významnej slovenskej herečke Marte Sládečkovej.
Okrem divadelných súborov zo Slovenska na XXVII. ročníku Festivalu Aničky Jurkovičovej vystúpili aj Staropazovčania. Členovia SD VHV Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova zahrali v pondelok 13. apríla divadelné predstavenie Vladimíra Hurbana Vladimírova Zem v réžii Alexandra Baka. Hoci predstavenie hrali v netradičnom rannom termíne – o 8.15 – toto divadlo si pozreli početní nadšenci divadla a žiaci tamojších stredných škôl.
S výkonom divadelného súboru pri inscenácii Zem je spokojný aj samotný režisér Bako. S týmto predstavením Pazovčania vystúpili vlani na Festivale Zuzany Kardelisovej v Kysáči a na základe rozhodnutia odbornej poroty bolo zaradené ako reprezentácia slovenskej divadelnej torby zo Srbska na tomto podujatí.