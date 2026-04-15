Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali zajtra začne pracovnú návštevu Washingtonu, kde sa zúčastní jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a skupiny Svetovej banky.
Jarné zasadnutie MMF a Skupiny Svetovej banky sa začalo 13. apríla a potrvá do 18. apríla.
Na stretnutí vo Washingtone sa schádzajú guvernéri centrálnych bánk, ministri financií a rozvoja, zástupcovia súkromného sektora, občianskej spoločnosti a akademickej obce, aby diskutovali o otázkach globálneho významu.
Počas pobytu vo Washingtone sa Mali stretne so zástupcom generálneho riaditeľa MMF Bo Liom, riaditeľom sekcie pre Európu v MMF Alfredom Kammerom, ako aj s viceprezidentkou Svetovej banky pre Európu a Strednú Áziu Antonellou Bassani.
Prvý podpredseda vlády bude mať stretnutia so zástupcami troch medzinárodných ratingových agentúr Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch Ratings, ako aj s viacerými investormi, ktorým predstaví potenciál Srbska pre ďalšie investície.