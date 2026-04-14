Vláda Srbska na dnešnom mimoriadnom zasadnutí schválila návrh zákona o prevencii a potláčaní obchodovania s ľuďmi a o ochrane obetí, ktorým sa zavádza národný inštitucionálny mechanizmus pre túto oblasť. Analýza situácie totiž ukázala, že problémy spočívajú predovšetkým v nedostatku jasne definovanej koordinácie a spolupráce relevantných subjektov, ako aj multidisciplinárneho prístupu k týmto otázkam. Zároveň sú tieto zákonné ustanovenia zladené s európskymi smernicami.
Ako sa uvádza v oznámení, návrh zákona predovšetkým ustanovuje Národný inštitucionálny mechanizmus na prevenciu a potláčanie obchodovania s ľuďmi a ochranu obetí, definuje preventívne aktivity v tejto oblasti, práva obetí, postup identifikácie obetí a ďalšie súvisiace otázky.
Zavádza sa aj princíp „sociálnej cesty“, podľa ktorého proces identifikácie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zahŕňa priznanie štatútu obete s cieľom zabezpečiť dlhodobú pomoc. Tento proces budú realizovať príslušné subjekty sociálnej ochrany a združenia.
Policajti, prokurátori a sudcovia budú získavať osobitné vedomosti potrebné na výkon týchto činností, pričom sú zároveň stanovené kompetencie a úlohy Centra na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi ako inštitúcie sociálnej ochrany.