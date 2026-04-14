Konfirmácia patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v živote mladých veriacich zoskupených okolo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.
V cirkevnom zbore Padina má tento slávnostný okamih osobitný význam, keďže potvrdzuje nielen krstný sľub konfirmandov, ale aj ich vedomé rozhodnutie stať sa súčasťou dospelého cirkevného spoločenstva. Slávnosť konfirmácie každoročne spája rodiny, priateľov i veriacich, ktorí spoločne prežívajú radosť z duchovného dozrievania mladej generácie.
V nedeľu 12. apríla sa v CZ Padina konala konfirmačná slávnosť, v rámci ktorej svoju krstnú zmluvu potvrdilo 26 konfirmandov – 10 dievčat a 16 chlapcov.
Konfirmačnú slávnosť vykonal zborový farár a senior banátsky Slađan Daniel Srdić.