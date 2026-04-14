Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznámil výsledky krajanskej kategórie v rámci literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Do aktuálneho 34. ročníka sa zapojili mladí autori z rôznych krajín sveta, ktorí prostredníctvom svojich prác vyjadrili vzťah k materinskému jazyku a vlasti svojich predkov.
Odborná porota posudzovala celkovo 115 literárnych diel, ktoré zaslali žiaci a žiačky z Cypru, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Nového Zélandu, Rumunska, zo Srbska, z Veľkej Británie, USA a Ukrajiny.
Kompletný zoznam víťazov a ocenených prác je zverejnený na oficiálnej webovej stránke úradu a medzi ocenenými je aj Marína Tordajiová, žiačka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ktorá získala hlavnú cenu v kategórii poézia. Čestné uznanie dostali Diana Zagorcová, žiačka ZŠ 15. októbra v Pivnici, a Marko Černivec, žiak ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, zatiaľ čo Cenu predsedu Matice slovenskej dostal Relja Jovanović, žiak petrovskej základnej školy.
Slávnostný ceremoniál spojený s vyhodnotením súťaže a odovzdávaním cien sa uskutoční 4. júna 2026 v Nových Zámkoch. Pre úspešných mladých literátov pripravil ÚSŽZ okrem vecných cien aj špeciálnu odmenu v podobe poznávacieho pobytu na Slovensku.
Zdroj: ÚSŽZ