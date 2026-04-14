Prvá nedeľa po Veľkej noci – 12. apríla sa v Kysáči niesla v znamení jednej z najvýznamnejších udalostí v živote tamojšieho cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi. Počas slávnostných služieb Božích pristúpilo ku konfirmácii 26 detí. Chrám Boží sa už od skorého rána zapĺňal do posledného miesta. Slávnostnú atmosféru dotvárala prítomnosť rodičov, krstných rodičov, starých rodičov a početných príbuzných, ktorí prišli podporiť mladých členov zboru v ich dôležitom životnom kroku.
Jedenásť chlapcov a pätnásť dievčat pred celým zhromaždením verejne vyznalo svoju kresťanskú vieru a slávnostne potvrdilo krstnú zmluvu. Na tento hlboký duchovný okamih konfirmandov pripravoval zborový farár Mgr. Vladimír Lovás. Práve z jeho rúk prijalo všetkých 26 konfirmandov po prvýkrát velebnú sviatosť Večere Pánovej, a potom boli vyhlásení a prijatí za dospelých členov cirkvi so všetkými právami a povinnosťami, ktoré k tomuto postaveniu prináležia.
Pre kysáčsky zbor je prijatie mladých veriacich veľkým prísľubom do budúcnosti a dôkazom živého duchovného rastu cirkevného spoločenstva.