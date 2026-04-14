Minister poľnohohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić a minister poľnohospodárstva, potravinovej suverenity a lesníctva Talianska Francesco Lollobrigida včera podpísali Memorandum o porozumení v oblasti poľnohospodárstva.
Dokumentom je predpokladané posilnenie agrárnej spolupráce Srbska a Talianska v 22 oblastiach, čo okrem iného zahŕňa výmenu vedomostí a skúseností, realizáciu twinning projektov a spoločnú účasť na poľnohospodárskych veľtrhoch.
Minister Glamočić, ktorý sa nachádza v Taliansku s cieľom účasti na veľtrhu Vinitaly, jednom z najprestížnejších a najvýznamnejších medzinárodných podujatí v oblasti vinárskeho priemyslu, zdôraznil, že v rozhovore s Lollobrigidom boli definované akčné plány a dohodnuté pravidelné stretnutia v Srbsku a Taliansku s cieľom sledovania realizácie plánovaných aktivít.
Upozornil, že Taliansko je jedným z najdôležitejších zahraničnoobchodných partnerov Srbska – tretím v poradí, po Nemecku a Číne, a zároveň druhým najvýznamnejším exportným trhom pre srbské výrobky.
Podľa jeho slov údaje ukazujú, že v prvých dvoch mesiacoch tohto roka sa export Srbska do Talianska zvýšil o viac ako 70 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo najlepšie vypovedá o význame našej hospodárskej spolupráce.
„Spolupráca s Talianskom je pre nás mimoriadne dôležitá a som presvedčený, že všetky stretnutia našich podnikateľov so zahraničnými partnermi na tomto veľtrhu, ako aj podpísanie memoranda, prinesú konkrétne výsledky, otvoria priestor pre nové investície a exportné dohody a prispejú k ďalšiemu rozvoju vinárskeho sektora v Srbsku,“ uzavrel Glamočić.