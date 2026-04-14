Ženská futbalová reprezentácia Srbska v týchto dňoch odohrá dva kvalifikačné zápasy v boji o postup do Majstrovstiev sveta 2027. Už dnes Srbsko doma uvíta Taliansko a o štyri dni sa predstaví na ihrisku vo Švédsku.
Dnešné stretnutie sa odohrá v Leskovci na štadióne Dubočica. Ide o súboj dvoch reprezentácií, ktoré po úvodných kolách vlastnia predposledné a posledné miesto. Ani Srbsko, ani Taliansko zatiaľ v súbojoch s favorizovanými škandinávskymi selekciami Švédskom a Dánskom nerozčarovali, ba naopak. Naše dievčatá síce proti Dánsku v prvom kole za chotárom prehrali výsledkom 1 : 3, ale v ďalšom doma zohrali 0 : 0 so Švédskom.
Vzhľadom na to, že Srbsko proti Švédsku v play-off kvalifikácii na Majstrovstvá Európy 2025 prehralo úhrnným výsledkom 0 : 8, spomenutá remíza z marca tohto roku je výrazným zlepšením vydania.
Samozrejme, Dánsko a Švédsko sú favoritmi v tejto konkurencii vzhľadom na tradíciu ženského futbalu na severe Európy, ale je evidentné, že sa ženský futbal aj v našej krajine stále viac posúva. Napríklad v predchádzajúcom ročníku UEFA Ligy národov obsadila naša selekcia prvé miesto v Lige B divízie v konkurencii Fínska, Maďarska a Bieloruska, a tak sa vlastne dostala do elitnej triedy európskeho ženského futbalu.
Taliansko je tiež favoritom dnešného stretnutia, no zostáva otázne, či túto úlohu aj potvrdí.
Priebeh európskej kvalifikácie na Mundial 2027
Keď ide o kvalifikáciu na ženský Mundial v Brazílii, ktorý sa uskutoční na budúci rok, treba spomenúť, že európsky kvalifikačný systém je pomerne komplikovaný a v značnej miere odlišný od mužského.
Na záverečnom turnaji vystúpi 32 reprezentácií a z toho počtu bude Európu reprezentovať 11 tímov. Priamo sa kvalifikujú len štyria víťazi skupín A divízie UEFA Ligy národov. Momentálne tie priečky vlastnia Dánsko, Francúzsko, Anglicko a Nemecko.
Ani jedna selekcia z A triedy nebude po prvom kole eliminovaná, čo znamená, že ani posledné miesto neznamená koniec.
Celky z druhého, tretieho a štvrtého miesta A ligy vystúpia proti selekciám z B a C ligy, s tým, že druhé a tretie miesto prinesú v play-off trochu ľahších súperov (aspoň na papieri).
Potom nasledovať budú dve play-off kolá a získame ďalších šiestich predstaviteľov Európy na dámskom Mundiale, kým posledného ponúkne interkontinentálna play-off. Preto je uvedené, že je kvalifikácia príliš konfúzna, ale po jej rozanalyzovaní je obraz prehľadnejší.
Zatiaľ je známe to, že účasť má istú hostiteľ Brazília a z ázijskej zóny sa kvalifikovali Austrália, Čína, Južná Kórea, Japonsko, Filipíny a Severná Kórea.
Naša reprezentácia ešte nikdy nehrala ani na šampionáte sveta a ani na Majstrovstvách Európy. Najbližšie k postupu na Mundial naše dievčatá boli pred tromi rokmi, keď v boji o postup do záverečného turnaja 2023 tesne zostali bez baráže. Vtedy Srbsko v skupine s Nemeckom, Portugalskom, Tureckom, Izraelom a Bulharskom obsadilo tretie miesto a malo len o bod menej ako Portugalsko, ktoré poputovalo do play-off a neskoršie si potom vybojovalo aj postup do záverečného turnaja.
Titul šampiónok sveta obhajujú Španielky, ktoré v roku 2023 na turnaji v Austrálii a na Novom Zélande vo finále prekonali Anglicko výsledkom 1 : 0 a získali vtedy svoj prvý šampiónsky titul. Najúspešnejšie sú USA so štyrmi titulmi, Nemecko vyhralo dvakrát a okrem Španielska jeden titul majú aj Nórsko a Japonsko.