Hosťom včerajšieho Denníka 2 RTS bol prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý okrem iného upozornil, že pravdepodobne budeme musieť používať vojenské zásoby kerozínu, keďže ropy je čoraz menej.
„Našťastie sme zabezpečili značné množstvo vojenských rezerv. Verím, že budeme mať o niečo viac než ostatní, ale je to dosť? Nikomu to nestačí, a to prináša krízu do všetkých sfér spoločenského života,“ povedal prezident Vučić a upozornil, že dôjde k nedostatku potravín, menej u nás než inde, ako aj k nedostatku plastov a rôznych dielov v automobilovom priemysle v rámci dodávateľského reťazca.
„Budú trpieť naše továrne, bude trpieť náš priemysel, budeme trpieť všetci, preto sa na to všetko pripravujeme,“ zdôraznil.
Keď ide o parlamentné voľby, tie budú podľa jeho slov do 10. júla alebo od septembra do konca roka. „Keby sa dnes konali voľby, nemali by sme to ľahké, ale boli by sme oveľa bližšie k víťazstvu než oni. Nikdy však neviete, čo sa môže stať o mesiac alebo o šesť mesiacov,“ povedal.