1825 – narodil sa v Maškovej štúrovský básnik, evanjelický farár a otec spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej Daniel Maróthy.
1849 – v Debrecíne zasadajúci uhorský snem zvrhol Habsburgovcov z uhorského trónu. Za gubernátora Uhorska zvolili Ľudovíta Košúta, ktorý bol otcom myšlienky decentralizácie.
1849 – zomrel v Dobrej Vode katolícky kňaz, klasik slovenskej literatúry, klasicistický básnik, prekladateľ a národný buditeľ Ján Hollý, najvýznamnejší reprezentant bernolákovčiny v poézii. Medzi jeho veľké básnické diela patria napr. eposy Svatopluk alebo Cyrillo-Methodiada.
1865 – na prezidenta USA Abrahama Lincolna bol spáchaný atentát, na následky ktorého na druhý deň zomrel.
1912 – parník Titanic o 23:40 narazil v severnom Atlantiku do ľadovca.
1935 – narodil sa Erich von Däniken, švajčiarsky spisovateľ, známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ľudskej kultúry od prehistorických čias.
1945 – narodil sa Ritchie Blackmore, anglický gitarista, zakladateľ hardrockových skupín Deep Purple a Rainbow.
1970 – na palube americkej kozmickej lode Apollo 13 došlo k výbuchu, čo bol dôvod neúspechu misie, ktorá smerovala na Mesiac. Posádka sa však bezpečne vrátila na Zem.
1999 – lietadlá NATO na ceste medzi Đakovicou a Prizrenom, za bieleho dňa a za úplne jasného počasia, bombardovali dve kolóny albánskych utečencov, ktorí sa vracali domov, pričom zahynulo najmenej 75 osôb, čo bolo opísané ako „chyba“.
2007 – v Bratislave slávnostne otvorili novú budovu Slovenského národného divadla (SND).
2010 – sopečný popol z niekoľkých erupcií vulkánu ležiaceho pod islandským ľadovcom Eyjafjallajökull spôsobil niekoľkodňové prerušenie leteckej dopravy nad severnou a západnou Európou.