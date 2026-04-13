Tenisová sezóna sa naplno rozbehla – človek ju sotva stíha sledovať. Za nami je aj antukový turnaj zo série Masters 1000 v Monte Carle. Jeho víťazom sa stal taliansky tenista Jannik Sinner, ktorý v nedeľnom finále triumfoval nad Španielom Carlosom Alcarazom v dvoch setoch 7 : 6, 6 : 3. Vďaka tomuto triumfu sa Sinner posunul na prvé miesto svetového rebríčka ATP, kde vystriedal práve Alcaraza a na čelo sa vrátil po viac ako piatich mesiacoch.
V nedeľnom finále Alcaraz vzal Sinnerovi hneď prvé podanie, viedol 2 : 0, no v treťom geme ho nepotvrdil. Jannik odpovedal rovnakou mierou, znížil na 1 : 2 a následne aj vyrovnal.
Od stavu 2 : 2 si obidvaja hráči držali servis a nedovolili súperovi získať brejk. Niekoľko príležitostí na brejkbaly síce bolo, ale set smeroval do tajbrejku. V ňom bol úspešnejší Sinner, ktorý za stavu 6 : 5 pri podaní Alcaraza využil šancu a ujal sa vedenia 1 : 0.
Španiel sa nechcel vzdať, a hneď v úvode druhého dejstva sa dostal ku dvom brejkbalom. Viedol 40 : 15, ale šancu nevyužil. Napriek tomu sa mu za stavu 1 : 1 podarilo získať brejk a následne ho aj potvrdiť – 3 : 1. Od tohto momentu však už nedokázal získať ani jeden gem. Sinner odpovedal sériou piatich hier za sebou a v rozhodujúcom deviatom game využil prvý mečbal, čím stanovil konečný výsledok 6 : 3, resp. 2 : 0 na sety.
Zároveň Talian vyhral titul na podujatí v Monaku premiérovo a z trónu zosadil práve Alcaraza. Je toto Sinnerov druhý titul na antukovom kurte, pred nedeľným triumfom v Monte Carle vyhral ešte len na ATP 250 podujatí v chorvátskom Umagu.
Ďalší priebeh tenisovej sezóny v najbližších týždňoch
Na dnes zverejnenom rebríčku ATP je náš najlepší tenista Novak Đoković aj ďalej na štvrtom mieste.
V Top 100 sú ešte Miomir Kecmanović na 58. pozícii, ako aj Hamad Međedović, ktorý síce klesol o päť miest a od dnes je 88. hráčom sveta. Veterán Dušan Lajović figuruje na 134. mieste a ďalší pokles eviduje aj László Györe, ktorý je momentálne na 214. mieste.
Už dnes v Barcelone a v Mníchove štartujú turnaje zo série ATP 500 a sú to dva turnaje tesne pred ďalšími „tisíckami“.
V Barcelone dnes v prvom kole vystúpi Hamad Međedović a jeho súperom je Argentínčan Marco Trungelliti. Je jediným našim tenistom na tomto turnaji, kým v Mníchove v prvom kole vystúpi Miomir Kecmanović. Jeho zápas s prvým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom je na programe v utorok predpoludním. Zároveň je Kecmanović jediným hráčom zo Srbska, ktorý sa zúčastní turnaja v Nemecku.
Už o týždeň odštartuje aj Masters 1000 v Madride a po tom podujatí na rade bude aj Masters v Ríme na začiatku mája. Údajne, na súťaži v Madride by mal vystúpiť aj Novak Đoković, ale je to zatiaľ ešte nie celkom isté.
Tie turnaje budú posledné zo série 1000 pred druhým grandslamom sezóny – Roland Garros v Paríži, ktorý sa tento rok začne 25. mája.