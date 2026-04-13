Podľa predbežných výsledkov parlamentných volieb v Maďarsku po šestnástich rokoch prehral Viktor Orbán. Jeho oponent Péter Magyar, líder strany Tisza, na základe 97,35 % spracovaných hlasov získal 138 zo 199 mandátov v parlamente.
Krajná pravicová strana Mi Hazánk (Naša vlasť) získala šesť mandátov.
Magyarovi k víťazstvu zagratuloval aj prezident Srbska Aleksandar Vučić.
„Blahoželám Péterovi Magyarovi k volebnému víťazstvu. Verím v pokračovanie dobrej spolupráce medzi Maďarskom a Srbskom a som vďačný Viktorovi Orbánovi, že takéto vzťahy umožnil,“ napísal prezident Vučić na platforme X.