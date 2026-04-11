Vo štvrtok večer 9. apríla v kaviarni Pod lipami v Hložanoch členovia MOMS Hložany uskutočnili svoje výročné zhromaždenie. Prítomných privítal predseda MOMS Hložany Ondrej Zahorec a po zvolení pracovného predsedníctva zasadnutie viedla Miriam Murtínová.
Hložianski matičiari sú činní počas celého roka a práve túto činnosť si sprítomnili na štvrtkovom zhromaždení. Rok začali podujatím Zima s knihou, na ktorom bola predstavená knižná produkcia Slovenského vydavateľského centra za rok 2024. V apríli zorganizovali pracovnú akciu a upravili si miestnosti a dvor. Pomáhali im pritom takmer všetky hložianske spolky, pričom osobitne pochválili členky združenia ekológov EKOS, ktoré aj počas roka dbali o to, aby miestnosti boli upravené. V máji sa pripojili k oslavám Dňa Hložian. Pri tejto príležitosti usporiadali filatelistickú a numizmatickú výstavu, len tretiu svojho druhu v Hložanoch. Bola to ukážka filatelistických zbierok Ondreja Zahorca, s ktorými sa zúčastnil na medzinárodných výstavách v Bielorusku, na Slovensku, v Slovinsku, Rumunsku, Juhoafrickej Republike a na Kube a za ktoré bol odmenený medailami. Na výstave Slavko Černivec predstavil svoju bohatú numizmatickú zbierku peňazí z celého sveta. Nasledovali aktivity k FF Tancuj, tancuj…, počas ktorých nainštalovali samostatnú výstavu obrazov maliara Karola Bartoša. Autor sa predstavil až 52 maľbami. Výstavu spestrila aj mladšia dievčenská spevácka skupina.
Koniec júla patril futbalu. V Pivnici sa MOMS Hložany zúčastnili na turnaji v malom futbale o pohár veľvyslanca Slovenskej republiky. Tu obsadili prvé miesto a po druhý raz za sebou priniesli pohár do svojej dediny. V septembri mal samostatnú výstavu maliar Ján Chlpka pod názvom Druhá cesta k imaginácii. Vystavoval 12 obrazov v jeho originálnom maliarskom prejave. Bienále mladých slovenských výtvarníkov z Vojvodiny v októbri zrealizovali po šiesty raz a zoskupili 28 mladých autorov resp. autoriek z 9 prostredí, kde žijú Slováci: Hložany, Selenča, Báčsky Petrovec, Kulpín, Kovačica, Padina, Kysáč, Báčska Palanka a Pivnica. V novembri nasledovalo siedme podujatie Z pera hložianskych autorov. Tu sa im podarilo zoskupiť 7 autorov, ktorí prečítali svoju tvorbu – Zuzana Dudková, Zuzana Šranková, Zuzana Turociová, Samuel Valo, Zuzana Korčoková, Mária Šulcová a Ondrej Zahorec. Večierok im hudobnými bodmi spestrili mladí gitaristi Stanislav a Filip Balcovci, Emanuela Anna Balážová a Mia Saráčová, ktorých nacvičuje Marko Šalić. Na konci roka sa konala aj štvrtá v poradí výstava pod menom Hložany vo fotoobjektíve. Svoje fotografie vystavovali 8 autori: Vladimír Greksa, Zuzana Dudková, Bianka Bartúnková, Mária Melichová, Irena Krišková a členky združenia EKOS Viera Turčanová, Viera Hnilicová, Zuzana Žemberiová, Anna Vršková, Anna Turanová. Bolo to vstupné podujatie k Vianočným trhom.
Takmer pre všetky ich podujatia vytlačili aj priliehavé katalógy.
V roku 2025 členské predstavovalo 200 dinárov a mali 36 členov s vyplatením členským.
Keď ide o finančnú stránku, tá bola minulý rok skromná. Pokladník Vladimír Bažaľa napočítal obrat v hodnote 37 000 dinárov, pričom projekt Bienále mladých slovenských výtvarníkov z Vojvodiny účtovali cez ústredie Matice slovenskej v Srbsku.
So zachodenými podujatiami sa pokúsia hložianski matičiari pokračovať aj v tomto roku, no zo zhromaždenia odchádzali s trpkým pocitom. Dôvodom je skutočnosť, že im na činnosť lokálna báčskopetrovská samospráva tento rok nepridelila ani jeden dinár.