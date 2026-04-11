Vláda Srbsko prijala rozhodnutie o financovaní nákupu učebníc z prostriedkov republikového rozpočtu na školský rok 2026/2027, ktoré sa týka predovšetkým žiakov zo sociálne a materiálne znevýhodnených skupín.
Ako sa uvádza v oznámení vlády, rozhodnutie sa vzťahuje na financovanie a spolufinancovanie prípravy alebo nákupu, ako aj distribúcie učebníc a príručiek najmä pre žiakov a účastníkov vzdelávania zo sociálne a materiálne znevýhodneného prostredia, ako aj pre žiakov so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami.
Ministerstvo školstva zabezpečilo pre tieto kategórie žiakov aj bezplatné učebnice v jazykoch národnostných menšín.