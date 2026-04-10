Členovia Volejbalového klubu Kulpín v aktuálnej majstrovskej sezóne v rámci Druhej ligy Srbska (sever) vynaložili osobitné úsilie na dosiahnutie čím lepších výsledkov a spolu s VK Banat Vršac a VK Hajduk Kula sú konkurentmi na šampiónsky titul.
V sobotu 11. apríla sa odohrajú rozhodujúce zápasy, ktoré definitívne určia šampióna sezóny. Kulpínčania cestujú do Kuly na derby kola s tamojším VK Hajduk. Akže sa kulpínskemu tímu podarí vyhrať a VK Banat Vršac prehrá v zápase s VK Futog – v tom prípade šampiónsky titul získa VK Kulpín.
Obidva tieto rozhodujúce zápasy sa začínajú o 14.15.