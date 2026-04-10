Členka Mestskej rady pre ekológiu, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia Vanja Petkovićová včera odovzdala 230 zmlúv občanom na bezodplatné prostriedky na energetickú obnovu domov a bytov na území mesta Nový Sad.
„Podpísaných bolo ďalších 230 zmlúv o spolufinancovaní opatrení energetickej efektívnosti s občanmi Nového Sadu. Osobitný dôraz je kladený na podporu sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva, takže ďalších 33 občanov bude mať po prvý raz možnosť získať subvenciu za výhodnejších podmienok, pričom ministerstvo subvencuje až 90 % hodnoty investície. Týmito opatreniami Mesto Nový Sad a Ministerstvo baníctva a energetiky pokračujú v podpore udržateľného rozvoja, zníženia emisií škodlivých plynov a zlepšenia kvality života občanov, zároveň posilňujú energetickú bezpečnosť a efektívnosť na miestnej úrovni,“ zdôraznila Vanja Petkovićová.
Podľa jej slov celkové investície do týchto programov prekročili 150 miliónov dinárov, čo potvrdzuje záväzok mesta k dlhodobému zlepšovaniu kvality bývania a energetickej udržateľnosti.