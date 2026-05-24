Za nami je finančne najhodnotnejší futbalový zápas na svete. Nejde ani o finále Ligy majstrov, ani o finále Copa Libertadores a ani o finále majstrovstiev sveta.
Neraz spomínaný rozhodujúci zápas v boji o postup do anglickej Premier League, finále play-off Championshipu – áno, je to duel, v ktorom kolujú astronomické sumy a víťaz tohto stretnutia inkasuje skutočne neuveriteľné množstvo peňazí.
V sobotnom finále na štadióne Wembley v Londýne Hull City výsledkom 1 : 0 prekonal Middlesbrough. Okrem toho, že v sezóne 2026/2027 budú hrať v najvyššej triede futbalu na Ostrove, Hull City si zabezpečil najmenej okolo 205 miliónov libier, ktoré získa na základe sponzorských zmlúv a televíznych práv.
Táto suma je pre Hull garantovaná aj v prípade, že z Premier League vypadnú už v ďalšej sezóne, teda ak v najvyššej triede strávia iba jeden ročník. Ak sa im podarí v nej zostať, tá suma bude ešte stúpať a odhaduje sa, že dosiahnuť môže až 365 miliónov libier.
Ak sa s týmito prostriedkami bude nakladať správne, každý klub, ktorý sa dostane do Premier League z Championshipu, sa bez ťažkostí môže stabilizovať a veru rýchlo stať aj pravidelným účastníkom PL, dokonca aj bojovať o UEFA súťaže.
A niežeby takýchto príkladov chýbalo – sú to kluby, ako Brentford, Brighton & Hove Albion, Bournemouth alebo Sunderland, ktorý rovnakým spôsobom ako Hull City tentoraz do PL vystúpil v minulej sezóne.
Sú aj opačné príklady, čiže celky, ktoré sa stali jo-jo klubmi, ako toskôr bol Norwich City a v poslednom období sú často na relácii PL – Championship aj Burnley, Sheffield United či Suothampton. Samozrejme, že sú publiku a neutrálnym fanúšikom srdcu oveľa bližšie kluby, ktoré v PL dosiahnu pokrok a postupne sa celkom do nej integrujú.
Na základe toho si potom po sezóne, dvoch alebo troch vybojujú aj európsku súťaž, čo je tentoraz prípad s Bournemouthom, kým pred niekoľkými rokmi rovnaký prípad bol aj so spomenutým Brightonom.
Avšak situácia s Hullom je veľmi zaujímavá a motivujúca. Dokonca znie ako príbeh z populárnej videohry Football Manager. Podarilo sa im dostať sa do PL po tom, čo boli jedným z favorito na zostup do tretej triedy na štarte majstrovstiev.
Vedie ich vynikajúci Sergej Jakirović zo susednej Bosny a Hercegoviny a podarilo sa mu zložiť tím fakticky bez investovaných prostriedkov.
Pre neistú finančnú situáciu po skončení predošlej sezóny do klubu ako voľní hráči prišli až desiati futbalisti, zaplatené bolo iba za Redu Laalaouiho z Maroka, a to okolo 400-tisíc libier, a prišli ešte niekoľkí hráči na hosťovanie (loan in), čo tiež nepredstavovalo takmer žiadny náklad.
S takým tímom Hull City s Jakirovićom vošiel do majstrovstiev, bol teda jedným z favoritov na zostup, ale sa zápas po zápas stále viac posúval, regulárnu časť napokon ukončil ako šiesty. V semifinále play-off absolútne zaslúžene eliminovali Millwall a potom vo finále aj Middlesbrough.
Inak v záverečnom súboji im mal rivalom byť Southampton, ktorý bol predsa diskvalifikovaný, aj keď v dvojzápase porazil Middlesbrough. Avšak pre dokázanú aféru so špionážou, keď ľudia zo Southamptonu nahrávali tréningy hráčov Middlesbrough, príslušné orgány rozhodli, že je uvedený klub vyradený z finále a v ďalšej sezóne v Championshipe štartuje s -4 bodmi na konte.
Takže pre novú sezónu na účte Hullu bude značne viac peňazí a môžu si zložiť veľmi slušný tím. V Premier League naposledy hrali v sezóne 2016/2017, teda pred desaťročím, a možno povedať, že sú občerstvením v najsilnejšej a najkomerčnejšej lige sveta.