Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku srdečne pozýva všetkých priaznivcov slovenskej kultúry a ľudových zvykov na tradičné váľanie mája. Kultúrny program sa uskutoční v nedeľu 31. mája 2026 o 19.00 h a ponúkne návštevníkom pestrú mozaiku folklóru a slova.
Organizátori si pre verejnosť pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpia: mužská spevácka skupina, ktorá zaspieva rázovité ľudové piesne z tamojšieho kraja, ženská spevácka skupina poteší divákov melódiami, ktoré hrejú pri srdci a folklórne skupiny predstavia tradičné tance, zvyky a krásu predkov v autentických krojoch.
Pri tej príležitosti zahrajú aj veselé detské divadielko určené pre malých aj veľkých divákov a zaznejú i básne.
Zdroj: Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku