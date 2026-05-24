Členovia Folklórneho súboru Klasy včera večer v divadelnej sále usporiadali výročný koncert. Tento renomovaný súbor, ktorý pôsobí pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka pod týmto názvom, úspešne existuje už 34 rokov. Klasy prichádzajú každoročne na jar pred svoje publikum, aby predstavili celoročnú tvorbu a prezentovali bohatstvo tancov, piesní a ľudových krojov.
Koncert je vždy tematicky koncipovaný a umelecký vedúci a choreograf Zlatko Ruman sa tentoraz nechal inšpirovať mladistvou krásou, a preto koncert mal názov Ja diovča pazovskuo. Ruman je i autorom tohto ozaj vydareného programu tak z umeleckej a interrupčnej stránky, ako aj z tej vizuálnej a technickej.
Vo vyše dvojhodinovom programe roztancovane Klasy predviedli viaceré choreografie. Na koncerte dôraz dali na niekdajšie stretávanie sa a zoskupenie mladých, svadobné zvyky, bohatstvo ľudových krojov a zachovávanie zvykov a obyčají. V repertoári tohtoročného výročného koncertu nechýbali ani piesne o dievčenskej kráse a mladosti, ktoré boli trefne zakomponované s predvedenými choreografiami.
Na základe bezprostredných ohlasov divákov tematické pásmo zamerané na staré pazovské svadobné obyčaje a dievčenskú krásu vyvolalo v publiku veľké emócie a zožalo búrlivý potlesk. Zaujímavé bolo aj generečné prepojenie a na javisku sa tentoraz medzi hosťami Klasov stretli aj najmladší členovia SKUS hrdinu Janka Čmelíka s členkami Združenia pazovských žien. Toto spojenie detskej energie a tradícií starších generácií dalo koncertu mimoriadnu atmosféru.
Vystúpenie cezpoľných hostí z KUS Sládkovič z Boľoviec prinieslo skvelú dynamiku a poukázalo na dobrú spoluprácu medzi spolkami. Diváci na základe potlesku vysoko ocenili hudobný sprievod pod vedením Jaroslava Baláža a spevácke výkony, ktoré mal na starosti Mário Mitnáver.
Záverečné ovácie publika, keď všetci aktéri podujatia zaspievali pieseň Dolina, dolina, potvrdili, že 34. výročný koncert Klasov pod vedením Zlatka Rumana patril určite k umelecky najsilnejším za posledné roky. Program ako vždy dobre moderovala Zdenka Kožíková.