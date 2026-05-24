I tohto roku v rámci Dní Petrovca na nádvorí Miestneho spoločenstva Petrovec včera, v sobotu 23. mája, 13 tímov ukážkovo vyrobilo na tvári miesta tradičné čerstvé klobásy, ktoré potom aj vysmažili
a odovzdali na ocenenie.
rozhodla, že v súťaži čerstvej petrovskej klobásy všetky tímy získali diplomy za vynikajúcu kvalitu, a za najchutnejšiu vyhlásili tú, ktorú vyrobil tím Majstri z richtárovej krčmy v zložení Miroslav Kováč-Varga, Zlatko Častven, Róbert Poloha a Ján Bartoš.
V tom istom čase organizátori zorganizovali aj súťaž údenej petrovskej klobásy, do ktorej prihlásili 28 vzoriek. Na tohtoročnej edícii rovnaká komisia vyhodnotila, že víťaz súťaže je údená klobása, ktorú vyrobil Janko Kováč z Kosovskej 13, Petrovec. V súťaži Pálenka 2025 účinkovalo 32 súťažných vzoriek destilátov.
Kvalitu vzoriek oceňovala osobitná komisia, oznámkovala pálenky a rozhodla o víťazoch v jednotlivých kategóriách. Nakoniec rozhodla, že absolútnym víťazom súťaže je pálenka slivovica Martina Bartoša z Martina zo Slovenskej republiky.