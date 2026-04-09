Čo sa zatiaľ črtá vo štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov aktuálnej sezóny? Za nami je polovica odohraných duelov, ktoré na programe boli v utorok a v stredu. Na základe dosiahnutých výsledkov možno hovoriť o jednom väčšom prekvapení, prípadne o rozčarovaní v réžii madridského Realu (ak to vôbec možno tak hodnotiť v stretnutiach s gigantom, akým je mníchovský Bayern). Ale poďme radom.
V utorok Bayern v Madride výsledkom 2 : 1 porazil Real a na revanš v Mníchove čaká optimisticky naladený. V prvom polčase boli Bavori lepším súperom, v pokračovaní sa aj Real rozohral, čo nakoniec potvrdili aj štatistické ukazovatele, ktoré boli príliš vyrovnané.
Góly Luisa Díaza a Harryho Kanea priniesli náskok, ale presný zásah Kyliana Mbappého v záverečnej časti necháva tento dvojzápas otvorený, zvlášť berúc do úvahy aj fakt, že neplatí pravidlo o väčšom počte nastrieľaných gólov za chotárom.
V utorok Arsenal v Lisabone prekonal Sporting výsledkom 1 : 0 a gólom v nadstavenom čase. Gunners tak v Londýne budú veľkým favoritom a sú na správnej ceste k semifinále. Po nedávnej prehre vo finále anglického Ligového pohára a nečakanom vypadnutí vo štvrťfinále FA Pohára proti druholigovému Southamptonu bol triumf v Lige majstrov nevyhnutný.
Arsenal, ale predovšetkým ich tréner Mikel Arteta v tejto sezóne musia získať aspoň jednu trofej, lebo sa v opačnom prípade spolupráca španielskeho trénera a londýnskeho klubu skončí.
Kanonieri sú stále v dobrej pozícii. V Premiér lige majú pekný náskok pred Manchestrom City a dosť vhodný rozvrh zápasov do konca sezóny. V Lige majstrov sú blízko k postupu do semifinále, kde by ich pravdepodobne očakával Atlético Madrid, teda celok, proti ktorému určite budú mať veľmi reálnu šancu na postup.
Celok Atlético totiž v stredu na Nou Camp prekvapil Barcelonu a nečakane v prvom zápase štvrťfinále vyhral 2 : 0. Barcelona mala iniciatívu, vypálila viac striel na bránu súpera, ale bolo to márne. Atlético hralo svoju hru, takú akú vie nastaviť hádam len Diego Simeone, dosiahlo výsledok, aký mu zodpovedá a na pokoji čaká na odvetu na svojom štadióne. Madriďania vypálili len tri strely, ktoré smerovali do brány, ale ich účinnosť bola na vysokej úrovni, keďže dve skončili v sieti.
Na základe vydaní v prvých zápasoch by sme tak koncom apríla a na začiatku mája v semifinále mohli mať dvojzápas Atlético Madrid – Arsenal.
V druhej časti kostry je k semifinále bližšie spomenutý Bayern Mníchov a rivalom by mu mohol byť aktuálny majster Európy, francúzsky Paris Saint-Germain.
Dojem je, že PSG v stredu v Paríži proti Liverpoolu v prvom štvrťfinálovom súboji týchto mužstiev vyhral celkom rutinovane. Mali u seba loptu neuveriteľných až tri štvrtiny aktívnej hry, vypálili 18 striel, z čoho šesť smerovali na bránu Angličanov. Z druhej strany Liverpool hral tak, ako aj počas celej tejto sezóny – bledo, slabo a bez základnej myšlienky. Ako keby sa v tíme v úplnosti rozpŕchla tá známa atmosféra, ktorá poznačovala aj predchádzajúcu sezónu, v ktorej boli príliš dominantní.
Na štadióne Enfield je všetko možné, ale na základe videného by prípadné vypadnutie PSG bolo obrovskou senzáciou. Preto by sme mohli povedať, že sme oveľa bližšie k tomu, že v semifinále zohrajú Bayern a PSG.
V stredu na programe bol aj jeden zápas štvrťfinále Európskej ligy, v ktorom Braga a Betis zohrali 1 : 1. Ostatné tri duely sú na programe vo štvrtok. Stretnú sa Bologna – Aston Villa, SC Freiburg – Celta Vigo, ako aj Porto – Nottingahm Forest.
V Konferenčnej lige vo štvrtok vo štvrťfinále vystúpia Rayo Vallecano – AEK Atény, Crystal Palace – Fiorentina, Mainz 05 – RC Strasbourg, ako aj Shakhtar Donetsk – AZ Alkmaar.