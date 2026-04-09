Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialóg Belehrad – Priština Petrom Sørensenom.
Hovorili o kľúčových otázkach, ktoré zaťažujú vzťahy v regióne. Vymenili si názory na aktuálnu situáciu na Kosove a Metóchii, s osobitným dôrazom na bezpečnosť srbského obyvateľstva, ako aj na veľkú neistotu, v ktorej žije. Vučić osobitne zdôraznil význam vytvorenia Združenia srbských obcí ako kľúčového prvku ochrany práv a bezpečnosti nášho obyvateľstva, čo je záväzok, ktorý musí byť splnený bez ďalšieho odkladu. Poukázal aj na to, že jednostranné kroky Prištiny naďalej zvyšujú napätie a ohrozujú krehkú stabilitu v teréne, čím priamo narúšajú proces dialógu.
Opätovne zdôraznil, že silná a dôsledná angažovanosť Európskej únie je kľúčová na zabránenie takýmto aktivitám a na zabezpečenie toho, aby žiadne kroky nesmerovali k obštrukcii dialógu, ale k vytváraniu podmienok pre jeho nerušený a konštruktívny priebeh.
„Poďakoval som Petrovi Sørensenovi za jeho úsilie v dialógu a zdôraznil, že Srbsko bude aj naďalej konať zodpovedne a konštruktívne, chrániac svoje národné záujmy a zároveň prispievajúc k stabilite celého regiónu. Verím, že otvorená a kontinuálna komunikácia s medzinárodnými partnermi je nevyhnutná na hľadanie trvalých a udržateľných riešení v záujme mieru, bezpečnosti a budúcnosti všetkých občanov,“ uviedol prezident Vučić.