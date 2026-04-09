Ceny ropy dnes vzrástli po tom, čo Irán obvinil Spojené štáty americké z porušenia prvkov dvojtýždňovej dohody o prímerí, čo vyvolalo obavy, že napätie by mohlo opäť eskalovať a narušiť dodávky energie.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodaním v júni vzrástla o 2,42 %, na 97,02 USD za barel, zatiaľ čo cena americkej surovej ropy West Texas Intermediate s dodaním v máji vzrástla o 3,38 %, na 97,66 dolára, informujú agentúra Reuters a Bloomberg.
Tieto pohyby prichádzajú deň potom, čo americká surová ropa zaznamenala najväčší denný pokles cien od roku 2020, po tom, čo bola dosiahnutá dohoda o dvojtýždňovom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom.