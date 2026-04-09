Pri príležitosti 8. apríla – Medzinárodného dňa Rómov bola včera pred budovou Zhromaždenia obce Stará Pazova vztýčená rómska vlajka na znak úcty, jednoty a podpory rómskej národnostnej menšiny. Vlajku vztýčili predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović a koordinátorka pre rómske otázky Eldena Stanićová. V Starej Pazove sa tento deň pripomenul zvláštnym spôsobom – po prvý raz v histórii bola vztýčená rómska vlajka, čím príslušníkom rómskej národnostnej menšiny vyslali silnú podporu.
Tento významný dátum je príležitosťou opäť zdôrazniť dôležitosť rovnosti, rešpektovania rozmanitosti a vytvárania dobrých podmienok pre život a prácu všetkých občanov obce. Pri tejto príležitosti bol zorganizovaný workshop v realizácii policajných úradníkov, ktorého cieľom bolo informovať mladých Rómov o možnostiach, ktoré poskytuje Stredisko základného policajného výcviku.
Ako uvádzajú v oznámení, Obec Stará Pazova bude aj naďalej podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k inklúzii, vzdelávaniu a zlepšeniu postavenia rómskej národnostnej menšiny.
Na území Staropazovskej obce žije viac ako 820 Rómov, pričom v samotnej Starej Pazove približne 250.