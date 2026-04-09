Dnes večer o 19. hodine sa v kaviarni Pod lipami v Hložanoch uskutoční výročné zhromaždenie členov MOMS Hložany.
Hložianski matičiari sú aktívni počas celého roka a práve svoju činnosť si sprítomnia na dnešnom zhromaždení.
Vlaňajšie zhromaždenie v MOMS Hložany bolo volebné a matičiari si zvolili členov do rád – Správnej a Dozornej.
Do Správnej rady boli zvolení Ondrej Zahorec, Vladimír Bažaľa, Miriam Murtínová, Juraj Červenák, Anna Vršková, Viera Miškovicová a Mária Šulcová. Do Dozornej rady zvolili Zuzanu Šrankovú, Karola Bartoša a Juraja Feketeho.