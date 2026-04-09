Oblastná súťaž zo srbského ako nematerinského jazyka sa uskutočnila vo štvrtok 2. apríla v Zreňanine.
Z kovačickej ZŠ Mladých pokolení na republikovú súťaž sa dostali siedmaci Olga Siantová, ktorá obsadila prvé miesto, a Matej Hudec, ktorý obsadil tretie miesto. Ich mentorkou je Anna Valentová.
Z padinskej ZŠ maršala Tita ďalej postúpili ôsmačky Amely Nemčeková (obsadila 1. miesto), Tea Trnovská (2. miesto) a Anđela Čobaninová (3. miesto). Okrem ocenených dievčat sa na republikovú súťaž z padinskej školy dostala aj Timea Tomanová. Pripravovala ich učiteľka Katarína Kotvášová.