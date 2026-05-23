V priestoroch penzistov v Padine sa 21. mája uskutočnil už tretí ročník šachového turnaja pre penzistov.
Na podujatí sa zúčastnilo osem hráčov, ktorí si zamerali sily v šachových partiách. Spomedzi ôsmich účastníkov sa najlepšie darilo Jánovi Kraticovi, ktorý získal prvé miesto. Druhú priečku obsadil Martin Valenta a tretie miesto patrilo Jánovi Valentovi.
Všetci účastníci dostali ďakovné listy, zatiaľ čo víťazi si odniesli diplomy. Po skončení turnaja nasledovalo spoločné posedenie pri chutnej večeri.