Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so špeciálnou vyslankyňou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pre západný Balkán Karen Pierceovou. Po stretnutí bola medzi Republikovým fondom zdravotného poistenia a spoločnosťou Astra Zeneca podpísaná zmluva o dodávke nových inovatívnych liekov.
Ide o medikamenty určené na liečbu rakoviny prsníka, vaječníkov, pečene a žlčových ciest, pľúc a ďalšie lieky, ktoré budú mať podľa slov Pierceovej zásadný prínos pri liečbe pacientov.
Prezident Vučić po stretnutí a podpise zmluvy vyhlásil, že pre občanov Srbska boli zabezpečené najlepšie lieky na svete, čím sa garantuje prístup k inovatívnym onkologickým terapiám.
„Dnes je veľký deň pre našu krajinu, pre zdravotný systém Srbska a predovšetkým pre stovky tisíc našich občanov, ktorí bojujú s ťažkými diagnózami. Vďaka zmluvám, ktoré sme dnes podpísali so spoločnosťou Astra Zeneca, Srbsko zabezpečuje prístup k inovatívnym onkologickým terapiám v desiatich nových indikáciách. Som hrdý na to, že sa nám podarilo zabezpečiť tie najlepšie a najdrahšie lieky, aké momentálne na svete existujú,“ uviedol Vučić vo svojom príhovore.