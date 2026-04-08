Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa dnes stretol so špeciálnou vyslankyňou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Karen Pierceovou. Na stretnutí hovorili o aktuálnych politických a ekonomických témach, ako aj o ďalšom posilňovaní bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Spojeným kráľovstvom.
Premiér zdôraznil, že Srbsko prikladá veľký význam spolupráci so Spojeným kráľovstvom, že je odhodlané zlepšovať vzťahy v oblastiach vedy, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, energetiky, obchodu a digitálnej transformácie, a že existuje potenciál na ďalšie prepojenie hospodárstiev a podporu nových investičných projektov.
Vyjadrujúc vďačnosť za doterajšiu spoluprácu a podporu Spojeného kráľovstva premiér Macut zopakoval iniciatívu za liberálnejší vízový režim pre občanov Srbska, ktorý by uľahčil mobilitu ľudí a prispel k posilneniu obchodných a akademických väzieb.
Pierceová zdôraznila, že Spojené kráľovstvo zostáva spoľahlivým partnerom Srbska, poskytujúc podporu reformným procesom, hospodárskemu rozvoju a posilňovaniu právneho štátu. Poukázala na význam zachovania regionálnej stability, ako aj na pokračovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou.