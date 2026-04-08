V poradí 32. ročník Kysáčskeho spevníka – súťažného koncertu sólových spevákov – sa uskutoční v piatok 15. mája o 19. hodine vo veľkej sále KC Kysáč. Podujatie organizuje Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč.
Na spevníku účinkujú speváci v kategóriách Nádeje I a Nádeje II, ako aj súťažiaci o účasť na festivale Stretnutie v pivnickom poli, ktorých výkony bude sledovať a hodnotiť odborná porota. V revuálnej časti nebude chýbať ani účasť známych a skúsených interpretov slovenských ľudových piesní.
