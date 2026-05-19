Predseda vlády Đuro Macut dnes otvoril 68. Medzinárodný veľtrh techniky a technických vymožeností a pri tej príležitosti zdôraznil, že technológia je súčasťou každodenného života, rozvoja hospodárstva, vzdelávania, medicíny i celej spoločnosti.
Uviedol, že je hrdý na to, že Srbsko investuje do rozvoja vedecko-technologických parkov, digitalizácie, umelej inteligencie a prepájania vedy s hospodárstvom, keďže práve v tom spočíva základ budúceho rozvoja. Podľa jeho slov je obzvlášť dôležité, že na veľtrhu budú predstavené aj potenciály špecializovanej výstavy Expo 2027, ktorá predstavuje veľkú príležitosť ukázať svetu Srbsko ako krajinu vedomostí, inovácií a kreativity.
Premiér vyjadril spokojnosť s tým, že sa na veľtrhu zúčastňuje veľa mladých ľudí, vedcov, startupových spoločností, inštitútov a podnikateľov, ktorí svojou prácou dokazujú, že Srbsko má vedomosti a potenciál byť súčasťou moderných svetových trendov.