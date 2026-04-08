Dnes predpoludním sa v sieni budovy Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec konalo stretnutie pri príležitosti uvedenia vykonávateľa prác do projektu Výstavba ciest S-2 a S-7 s prislúchajúcou infraštruktúrou v priemyselnej štvrti Báčsky Petrovec.
Predsedníčka obce Viera Krstovská privítala Branislavu Barčetićovú, náčelníčku Oddelenia pre uvedenie projektu a dozor z Ministerstva hospodárstva, ako aj predstaviteľov zhotoviteľa prác Put-invest, d. o. o.
Následne sa spoločne presunuli do priemyselnej zóny k vyznačkovaným trasám a tabuliam označujúcim začiatok výstavby nových ciest.
Predsedníčka obce Krstovská ozrejmila, že začali s realizáciou projektu, ktorý je významným pre túto obec, zvlášť z hľadiska vytvárania podmienok na rozvoj obce, priemyslu a vznik nových pracovných miest a príchod nových investícií.
Týmto dňom označili začiatok prác na výstavbe ciest. Zmluvou je stanovené, že by práce mali byť ukončené do 180 dní, resp. do októbra. Hodnota tohto projektu je 140 miliónov dinárov a financie sú zabezpečené z Ministerstva hospodárstva Republiky Srbsko. Ako sme sa dozvedeli, časť z tejto sumy už bola transferovaná a očakávajú aj zvyšok na realizáciu projektu.